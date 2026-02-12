Oroscopo venerdì 13 febbraio 2026 | Leone ottiene ciò che vuole Bilancia fa una sorpresa Capricorno? Non ti isolare

Venerdì 13 febbraio 2026 porta qualche sorpresa. La Luna entra nel segno del Capricorno, spingendo a riflettere e a essere più razionali nei sentimenti. I Leone ottengono quello che desiderano, mentre le Bilancia si trovano a vivere un momento inaspettato. Il Capricorno, invece, rischia di isolarsi se non sta attento. La giornata si presenta ricca di emozioni e decisioni importanti.

Oroscopo di venerdì 13 febbraio 2026. La Luna entra oggi nel segno del Capricorno, gettando le basi per una costruzione solida e razionale dei sentimenti. Sole, Marte e Plutone restano in Acquario, mentre Mercurio e Venere transitano nei Pesci, come Saturno anche se per le ultime ore; Giove resta in Cancro, Nettuno in Ariete e Urano in Toro. Il cielo La configurazione dei pianeti spinge a costruirsi una posizione, a essere affidabili e a lavorare sodo. La sicurezza emotiva deriva spesso dal successo e dall'autorevolezza, per cui è molto importante trovare un proprio equilibrio, prima di condividerlo con gli altri. 🔗 Leggi su Leggo.it

Questa mattina, Paolo Fox ha aggiornato l'oroscopo per oggi, venerdì 6 febbraio 2026.

Domani, venerdì 6 febbraio 2026, l'oroscopo di Paolo Fox svela le previsioni per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

