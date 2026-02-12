Questa mattina, Paolo Fox ha pubblicato il suo oroscopo per oggi, 12 febbraio. Secondo le sue previsioni, lo Scorpione è molto lucido e attento, mentre l’Acquario si sente frainteso e in difficoltà. È il giorno in cui, a metà settimana, molte persone si rendono conto se stanno andando avanti o solo sopravvivendo.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 12 febbraio! Ok. Siamo a metà settimana. E giovedì è quel giorno in cui capisci se stai reggendo o stai solo sopravvivendo. Non è dramma. È realismo. Perché lunedì parti motivato, martedì reggi, ma okay. siamo arrivati a giovedì. Ti svegli e senti già che aria tira. Se sei carico, è perché stai facendo cose che ti somigliano. Se sei nervoso, è perché stai trattenendo qualcosa. Se sei stanco morto, forse stai dando più di quanto ricevi. Oroscopo di Paolo Fox, giovedì 12 febbraio 2026, segno per segno. Oggi non è giornata da “positive vibes only”. È giornata da: ok, cosa non sta funzionando? E soprattutto: cosa posso cambiare senza aspettare lunedì prossimo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 12 febbraio: Scorpione lucidissimo, Acquario frainteso

