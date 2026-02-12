Oroscopo di oggi 13 febbraio 2026 | le previsioni segno per segno

Oggi le previsioni dell’oroscopo si concentrano su come ogni segno può affrontare la giornata. Ricordate che si tratta di indicazioni generali, da verificare sempre in base alle proprie caratteristiche. Non sono un oracolo, ma un punto di partenza per riflettere su ciò che potrebbe aspettarvi.

L'oroscopo di oggi, 13 febbraio. Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. La giornata è caratterizzata da un cambio di energia molto netto, che divide il venerdì in due parti distinte. Fino a metà pomeriggio, la Luna rimane nel segno avventuroso e ottimista del Sagittario, regalandoci le ultime ore di entusiasmo e voglia di evasione. Successivamente, la Luna entra nel serio e ambizioso segno del Capricorno. L'atmosfera si fa improvvisamente più composta, responsabile e concreta.🔗 Leggi su Modenatoday.it

L'oroscopo di oggi, 13 gennaio 2026, offre una panoramica delle previsioni segno per segno.

Ecco le previsioni dell'oroscopo di Branko per martedì 13 gennaio 2026.

