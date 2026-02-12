Oro meritatissimo sei stata perfetta! | l' incontro tra Mattarella e Federica Brignone

Da gazzetta.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente Mattarella si è congratulato con Federica Brignone per la sua vittoria nel SuperG di Cortina. L’incontro tra i due si è svolto tra gli applausi del pubblico, che ha accolto il capo dello Stato con entusiasmo. Mattarella ha commentato con entusiasmo la gara, sottolineando la performance perfetta dell’atleta azzurra.

Il presidente Mattarella non sta più nella pelle. Una volta avuta la certezza del risultato è andato incontro alla nostra campionessa olimpica e lei, Federica Brignone, lo ha abbracciato con affetto. “Complimenti! Meritatissimo, sei stata perfetta”, le ha detto. Il Capo dello Stato aveva annunciato già ieri la sua presenza e non si è perso d’animo nemmeno quando stamattina il meteo sembrava incerto. Intorno alle 11 è arrivato in zona SuperG di Cortina e ha preso posto nel locale El Camineto, con terrazza vista pista. Mattarella ha seguito con la solita passione la gara, alzandosi in piedi quando Federica ha fatto segnare il miglior tempo e lasciandosi andare a un’espressione di profonda delusione quando Sofia Goggia è uscita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

oro meritatissimo sei stata perfetta l incontro tra mattarella e federica brignone

© Gazzetta.it - "Oro meritatissimo, sei stata perfetta!": l'incontro tra Mattarella e Federica Brignone

Approfondimenti su Mattarella Federica Brignone

Eterna Brignone: l'incontro con Mattarella dopo l'oro, ecco cosa si sono detti

Dopo aver vinto l’oro, Federica Brignone ha incontrato il presidente Mattarella.

Milano-Cortina 2026, Federica Brignone vince davanti a Mattarella un oro strepitoso, ma perché c’è una tigre sul suo casco?

Federica Brignone conquista un oro storico a Milano-Cortina 2026, davanti al presidente Mattarella.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.