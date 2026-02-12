Oro meritatissimo sei stata perfetta! | l' incontro tra Mattarella e Federica Brignone

Il Presidente Mattarella si è congratulato con Federica Brignone per la sua vittoria nel SuperG di Cortina. L’incontro tra i due si è svolto tra gli applausi del pubblico, che ha accolto il capo dello Stato con entusiasmo. Mattarella ha commentato con entusiasmo la gara, sottolineando la performance perfetta dell’atleta azzurra.

Il presidente Mattarella non sta più nella pelle. Una volta avuta la certezza del risultato è andato incontro alla nostra campionessa olimpica e lei, Federica Brignone, lo ha abbracciato con affetto. “Complimenti! Meritatissimo, sei stata perfetta”, le ha detto. Il Capo dello Stato aveva annunciato già ieri la sua presenza e non si è perso d’animo nemmeno quando stamattina il meteo sembrava incerto. Intorno alle 11 è arrivato in zona SuperG di Cortina e ha preso posto nel locale El Camineto, con terrazza vista pista. Mattarella ha seguito con la solita passione la gara, alzandosi in piedi quando Federica ha fatto segnare il miglior tempo e lasciandosi andare a un’espressione di profonda delusione quando Sofia Goggia è uscita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

