Ore di allenamenti la partita da mediano l' addio tra gli insulti | quando Spalletti allenava Chivu

Nei ricordi di chi ha seguito la carriera di Chivu, ci sono momenti intensi e a volte duri. Ricorda le ore di allenamenti con Spalletti, le partite da mediano e gli insulti durante l’addio tra polemiche. Con il tecnico toscano, il difensore romeno ha giocato 80 partite, conquistando la Coppa Italia del 2007 e perdendo la Supercoppa. Sono momenti che restano impressi nella memoria di tutti, tra vittorie e tensioni.

Il destino li ha messi l’uno contro l’altro la sera di San Valentino in una Milano a cinque cerchi, innamorata dei suoi azzurri e curiosa del suo passato remoto. Cristian Chivu e Luciano Spalletti rientrano in quel lungo filone del “c’eravamo tanto amati”, solo che loro due si vogliono bene pure oggi, da allenatori di Inter e Juventus. Sabato si sfideranno per la prima volta in panchina a distanza di quasi vent’anni da quell’incrocio tra calciatore e mister. Cristian era il centrale di una Roma di talento, Spalletti la guida di una squadra che stregava chiunque, protagonista di undici vittorie di fila in campionato e di duelli testa a testa contro l’Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

