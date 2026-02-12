Ordinanza choc dopo gli scontri di Torino | firma a piacimento per gli arrestati

Dopo gli scontri di Torino, il giudice ha firmato un’ordinanza che lascia pochi margini di scelta. Gli arrestati vengono trattenuti con un provvedimento che mette in evidenza la gravità delle loro azioni. Le ordinanze, infatti, parlano chiaro: ci sono esigenze cautelari e un coinvolgimento in un’azione violenta di gruppo. Le aggravanti legate al contesto aumentano la durezza delle misure. I provvedimenti vengono firmati “a piacimento”, senza molte possibilità di discussione.

Nelle ordinanze si afferma la sussistenza delle esigenze cautelari, si riconosce l'inserimento in un'azione corale violenta, si integrano aggravanti legate al contesto. Ma, al momento di scegliere la misura cautelare, il baricentro si sposta su incensuratezza, giovane età, assenza di precedenti specifici, mancato travisamento, assenza di strumenti di protezione e altro. I provvedimenti per i tre arrestati dopo gli scontri del 31 gennaio scorso a Torino continuano a far discutere: due obblighi di firma e il terzo ai domiciliari. «Fossi il pubblico ministero, ne avrei a iosa di elementi per fare ricorso.

