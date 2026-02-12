Operazione Last Delivery Traffico di esplosivi un arresto a Lenzi

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Lenzi, frazione di Valderice, nel corso dell’operazione “Last Delivery”. La polizia ha scoperto un laboratorio con esplosivi e ha intercettato un traffico illecito di esplosivi in tutta Italia. L’arresto arriva dopo settimane di indagini coordinate a livello nazionale.

Valderice, scoperto un laboratorio esplosivo: un arresto nell’operazione nazionale “Last Delivery”. Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Lenzi, frazione di Valderice, in provincia di Trapani, nell’ambito dell’operazione nazionale “Last Delivery”. L’indagine, coordinata dalla Procura della presso il Tribunale di L’Aquila – Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato alla scoperta di un laboratorio artigianale per la produzione di esplosivo, con il sequestro di oltre 210 chili di materiale potenzialmente utilizzabile per fabbricare ordigni. L’operazione mira a smantellare una rete di traffici illegali che sfrutta internet per la compravendita di esplosivi, armi, stupefacenti e banconote false.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Valderice Lenzi Maxi operazione dei carabinieri contro traffico di stupefacenti, armi ed esplosivi: 12 arresti #Maxi-Operazione- Carabinieri || I carabinieri della Compagnia di Penne hanno smantellato un grosso giro di droga, armi ed esplosivi. Cocaina, esplosivi e armi: smantellata rete criminale transregionale con 12 arresti. Indagine ‘Last Delivery’. La polizia ha smantellato una rete criminale che operava tra diverse regioni italiane. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Valderice Lenzi Argomenti discussi: Operazione Last Delivery: traffico di droga, esplosivi e armi in tutta Italia, una perquisizione anche a Boretto; Operazione Last Delivery: smantellato traffico di droga ed esplosivi; Operazione Last Delivery, traffico di droga, esplosivi e armi: dodici arresti e 24 perquisizioni; Maxi operazione Last Delivery: 12 arresti anche in Liguria per traffico di droga, armi ed esplosivi. Operazione Last Delivery, dalla DDA de L’Aquila fino al basso Lazio: nel mirino traffici di droga ed esplosivi, anche a FormiaOperazione Last Delivery: misure cautelari e 24 perquisizioni in tutta Italia su traffici di droga, armi ed esplosivi. Nell’indagine citato anche un episodio a Formia del 20 giugno 2023 ... latinaquotidiano.it Operazione Last Delivery: smantellato traffico di droga ed esplosiviL'operazione Last Delivery ha smantellato una rete nazionale di traffico di droga ed esplosivi con corrieri espressi anche sul territorio di Torino. vitadiocesanapinerolese.it A Lenzi, frazione di Valderice, i Carabinieri hanno scoperto un laboratorio artigianale di esplosivi dentro un’abitazione. Sequestrati 210 chili di materiale esplodente. Arrestato un uomo di 40 anni. L’operazione rientra nell’inchiesta nazionale “Last Delivery”, pa - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.