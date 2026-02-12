La Juventus ha deciso di lasciare andare Openda. La società ha comunicato i dettagli sulla formula e le cifre dell’addio, chiarendo quale sarà il futuro dell’attaccante belga nella prossima stagione. I tifosi aspettano ora di sapere come si evolveranno le trattative e quali saranno le prossime mosse del club.

La Juventus ha finalmente deciso: ecco le ultimissime sul futuro di Openda in vista della prossima stagione. Si chiama Lois Openda la più grande delusione in casa Juventus fin qui. L’attaccante belga classe 2000 era arrivato in estate dal Lipsia con tanti buoni propositi e forte di numeri davvero importanti con il club di Bundesliga: 33 reti in 69 gare e l’idea di essere un attaccante completo, capace di giocare su tutto il fronte offensivo. Openda (Ansa) – Calciomercato.it E, invece, a Torino ha floppato fino a questo momento. In caso di piazzamento finale della Juve nelle prime dieci posizioni della Serie A, scatterà in automatico l’ obbligo di riscatto e i bianconeri dovranno versare al Lipsia la bellezza di circa 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Openda via dalla Juventus, formula e cifre: i dettagli

Approfondimenti su Juventus Opeda

La Juventus ha formulato un'offerta al Crystal Palace per l'acquisto di Mateta.

Giovanni Raspadori è vicino alla firma con la Roma, rafforzando la rosa giallorossa in vista delle competizioni europee.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Juventus Opeda

Argomenti discussi: Openda da parte, ritorno su Kolo Muani: Juve, niente attaccanti low cost; Juve, investimenti flop: da Koopmeiners a Openda e Zhegrova. Tre casi, 109 milioni di problemi; Juve nei guai, attaccante cercasi: David non incide, Openda bocciato; L’altra Juve, da Openda a Zhegrova: di chi si fida (e di chi no) Spalletti quando cambia i titolari.

Openda via, l’annuncio arriva in direttaPazienza finita, dunque, in casa Juve: Openda al termine della stagione potrebbe finire sul mercato e fare le valigie, perché la Juve ha bisogno di un vero numero 9 e l’ex Lipsia non sembra possedere ... diregiovani.it

Openda via dalla Juve, cambia tutto: il nome del nuovo clubLe strade di Loïs Openda e della Juventus rischiano di separarsi prima del previsto. L’attaccante belga, che è arrivato in estate dal Lipsia, ha fin qui deluso le aspettative e nell’ultimo periodo è ... diregiovani.it

Reazione JUVE - LAZIO finita MALISSIMO #juventuslazio #juvelazio #juventus #reaction #openda - facebook.com facebook