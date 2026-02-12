Omar Visintin non riesce a superare gli ottavi di finale. Lo snowboard cross azzurro si ferma presto, dopo aver perso il feeling con la pista. Visintin riconosce di aver commesso un errore in partenza che gli è costato caro. La sua corsa si conclude senza la possibilità di lottare per le medaglie, lasciando i sogni di medaglia alle spalle.

I sogni di medaglia di Omar Visintin, in queste Olimpiadi, finiscono agli ottavi di finale. Lo snowboard cross azzurro perde una delle sue carte maggiori proprio all’inizio del cammino che porta verso il podio. E, per il diretto interessato, c’è un’analisi particolarmente lucida considerate tutte le situazioni. Così Visintin ai microfoni Rai su queste Olimpiadi: “ Non sono andate come volevo, un brutto errore in partenza mi è costato la gara da subito. Ho provato a mettermi in scia, ma gli altri erano ormai già andati. Gara difficile per me, periodo difficile anche in allenamento. Non era la mia pista, ci ho creduto fino in fondo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Omar Visintin: “Un brutto errore in partenza mi è costato la gara, mai trovato il feeling con la pista”

Approfondimenti su Olimpiadi Pechino

Lorenzo Sommariva e Omar Visintin si preparano ad affrontare la nuova stagione di snowboardcross, che prenderà il via nel fine settimana a Cervinia con la tappa inaugurale della Coppa del Mondo maschile.

Sofia Goggia conclude al sesto posto nel superG di Tarvisio, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Pechino

Argomenti discussi: Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 12 febbraio, tv, streaming, italiani in gara; Federica Brignone è prima nel Super-G; Milano-Cortina, anche oggi appuntamenti imperdibili: il programma.

Chi è Omar Visintin, la sua compagna Magdalena e la figlia Lima/ Il nome apparso in sogno (12 febbraio 2026)Omar Visintin, chi è lo snowboarder italiano impegnato ai Giochi Olimpici Invernali: la sua vita, la sua compagna Magdalena e la figlia Lima ... ilsussidiario.net

Omar Visintin, chi è l'azzurro dello snowboard: le due medaglie di Pechino 2022, la figlia Lima, il papà insegnanteOmar Visintin, così come Lorenzo Sommariva, punta ad ottenere una medaglia alle Olimpiadi Milano-Cortina e giovedì ci proverà nella gara di snowboard cross. ilmessaggero.it