Questa sera il Pireo esplode di entusiasmo. L’Olympiacos batte la Stella Rossa 92-86 in una partita combattuta dal primo all’ultimo quarto. I greci dimostrano carattere e solidità, portando a casa una vittoria importante davanti al loro pubblico. La sfida si decide negli ultimi minuti, con i biancorossi che mantengono la testa fino al fischio finale.

Una sfida decisiva tra l’olympiacos e la stella rossa ha evidenziato carattere e solidità, chiudendosi sul punteggio di 92-86 in favore dei biancorossi. La gestione dei possessi e la pressione difensiva hanno segnato l’andamento della gara, con la coppia Fournier-Vezenkov protagonista nel momento cruciale e Dorsey sempre presente lungo l’intera serata. Nei primi enough minuti l’incontro ha presentato equilibrio, ma il secondo quarto ha mostrato la spinta offensiva di Fournier, che ha acceso la fase offensiva, a cui ha risposto Vezenkov con contributi costanti. La squadra ha saputo mantenere la testa avanti anche in momenti di pressione, difendendo il vantaggio nei possessi decisivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Olympiacos batte Stella Rossa: il Pireo non trema

Approfondimenti su Olympiacos Stella Rossa

Ultime notizie su Olympiacos Stella Rossa

Argomenti discussi: Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna.

