Olimpici ‘usati’ dal Pd | scoppia il caso La rabbia degli atleti Arriva la difesa

Il caso degli olimpici usati dal Pd si è chiuso con la rimozione del video. La polemica ha suscitato la reazione degli atleti, che si sono detti arrabbiati per essere stati coinvolti in una questione politica senza aver dato il loro consenso. Dopo le critiche, il Partito Democratico ha deciso di eliminare il contenuto, ma il dibattito rimane acceso.

. Si è chiuso con la rimozione del contenuto il caso legato al video pubblicato dal Partito Democratico per sostenere il "no" al referendum sulla giustizia, in cui comparivano gli atleti azzurri del curling. Dopo le reazioni nel mondo dello sport e della politica, il partito ha diffuso una nota ufficiale per chiarire le ragioni della pubblicazione e confermare il passo indietro. Il video sul referendum con gli atleti azzurri. Al centro della vicenda, l'uso dell'immagine di un evento sportivo seguito dal pubblico e la scelta di un formato comunicativo definito dal partito come tipico dei social.

