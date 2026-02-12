Olimpiadi sotto controllo | la sicurezza si coordina da Semogo

Le Olimpiadi si preparano a partire e la sicurezza è già in azione. Una macchina silenziosa, nascosta lontano dai riflettori, lavora senza sosta per garantire che tutto fili liscio. Senza questa tecnologia, gli eventi sportivi non potrebbero svolgersi senza rischi.

Dentro la cabina di regia della sicurezza olimpica coordinata dal prefetto Anna Pavone: telecamere, pattuglie e monitoraggio continuo. L'intervista C'è una macchina silenziosa che lavora lontano dai riflettori, ma senza la quale le Olimpiadi non potrebbero svolgersi in sicurezza. A sei giorni dal via dei Giochi olimpici, il prefetto di Sondrio Anna Pavone ha aperto le porte a SondrioToday del "dietro le quinte" del sistema di controllo attivato a Semogo, nel comune di Valdidentro, dove hanno sede il Centro Coordinamento Soccorsi e la Sala Operativa Interforze chiamati a gestire ogni aspetto legato alla sicurezza di Milano-Cortina 2026 sul territorio provinciale.

Da martedì 3 febbraio, a Semogo, in Valdidentro, sono stati messi in funzione il Centro Coordinamento Soccorsi e la Sala Operativa Interforze.

Elisabetta Salvadori, cremonese di nascita, si prepara a gestire il servizio food and beverage durante le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina.

