Olimpiadi niente partita a Santa Giulia per l’ex stella del basket invalida | odissea in taxi poi la rinuncia

Un’ex stella del basket, invalida, non riesce a partecipare a una partita importante a Santa Giulia. Dopo un lungo viaggio in taxi, sceglie di rinunciare all’ultimo momento. La sua odissea mostra quanto siano complicate le sfide personali anche in grandi eventi come le Olimpiadi.

Milano, 12 febbraio 2026 – Alle Olimpiadi di Montreal, nel 1976, ha vinto la medaglia d’argento con la nazionale statunitense di basket. Cinquant’anni dopo, alle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina, non è riuscita ad entrare all’Arena Santagiulia e ad assistere ad una partita di hockey femminile. O meglio: ad un certo punto, dopo aver tentato invano di avere informazioni utili, ha deciso di andarsene. « La gestione dei trasporti per raggiungere l’evento è stata orribile: mai capitato nulla di simile» ha assicurato ieri, una volta contattata telefonicamente. Lei è Mary Anne O’Connor e il match di hockey femminile al quale avrebbe voluto assistere era quello vinto martedì sera dagli Usa contro il Canada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

