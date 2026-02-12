Olimpiadi Milano Cortina sabotata la linea ferroviaria per la Valtellina | aperte 2 inchieste a Milano e Lecco

Un tentativo di sabotaggio ha interrotto la linea ferroviaria che collega Milano alla Valtellina, passando per Bormio e Livigno. La polizia ha aperto due inchieste, una a Milano e una a Lecco, per cercare di capire chi ci sia dietro a questo episodio. La linea è stata temporaneamente bloccata, causando disagi agli spostamenti delle squadre e dei visitatori. Le autorità stanno lavorando per ripristinare il servizio e fare luce su quanto accaduto.

È stata aperta un'inchiesta sul sabotaggio che si è verificato sulla linea ferroviaria che porta in Valtellina verso Bormio e Livigno, sedi di gara delle Olimpiadi. Sulla vicenda indagano la Procure di Lecco e di Milano.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Olimpiadi Milano Cortina, sabotaggio sulla linea ferroviaria per la Valtellina: indaga l’antiterrorismo Nella notte, la linea ferroviaria tra Lecco e Tirano è stata sabotata. Milano Cortina, sabotata linea ferroviaria: indaga l’antiterrorismo Questa notte, un atto di sabotaggio ha colpito la linea ferroviaria Milano-Cortina. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Milano - Cortina, sabotata la linea per la Valtellina. Indaga l’antiterrorismo; Milano-Cortina, sabotata la linea per la Valtellina: nessuna conseguenza per la circolazione; Il New York Times attacca Milano-Cortina: Un incubo logistico; Milano-Cortina, sabotata linea per la Valtellina: a fuoco sette cavi nella notte, nessuna conseguenza. Milano-Cortina, sabotata linea per la Valtellina: a fuoco sette cavi nella notte, nessuna conseguenzaSulle Olimpiadi di Milano-Cortina ancora l'ombra dei sabotaggi. Dopo i cavi tagliati vicino Bologna e l'ordigno trovato a Pesaro, ad essere stata presa di mira è stata la ... ilmessaggero.it Milano-Cortina, sabotata la linea per la Valtellina: nessuna conseguenza per la circolazioneNon si fermano i sabotaggi ferroviari. Questa volta a essere stata presa di mira è stata la linea Lecco-Colico-Tirano. Lo snodo porta alla Valtellina e permette di proseguire con collegamenti su gomma ... msn.com La campionessa valdostana, oro nel Super-G delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, e il legame ultra-decennale con la Casa dei Quattro Anelli: dalla partnership con il brand tedesco alle driving experience sul ghiaccio. Un'atleta che ama la velocità, in ogni s - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Da 16 anni latitante, va a tifare hockey alle Olimpiadi: arrestato. Deve scontare 11 mesi per reati contro il patrimonio, ora è in carcere a Milano #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.