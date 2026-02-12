Olimpiadi Milano Cortina sabotata la linea ferroviaria per la Valtellina | aperte 2 inchieste a Milano e Lecco

Da fanpage.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tentativo di sabotaggio ha interrotto la linea ferroviaria che collega Milano alla Valtellina, passando per Bormio e Livigno. La polizia ha aperto due inchieste, una a Milano e una a Lecco, per cercare di capire chi ci sia dietro a questo episodio. La linea è stata temporaneamente bloccata, causando disagi agli spostamenti delle squadre e dei visitatori. Le autorità stanno lavorando per ripristinare il servizio e fare luce su quanto accaduto.

È stata aperta un'inchiesta sul sabotaggio che si è verificato sulla linea ferroviaria che porta in Valtellina verso Bormio e Livigno, sedi di gara delle Olimpiadi. Sulla vicenda indagano la Procure di Lecco e di Milano.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Olimpiadi Milano Cortina, sabotaggio sulla linea ferroviaria per la Valtellina: indaga l’antiterrorismo

Nella notte, la linea ferroviaria tra Lecco e Tirano è stata sabotata.

Milano Cortina, sabotata linea ferroviaria: indaga l’antiterrorismo

Questa notte, un atto di sabotaggio ha colpito la linea ferroviaria Milano-Cortina.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Milano - Cortina, sabotata la linea per la Valtellina. Indaga l’antiterrorismo; Milano-Cortina, sabotata la linea per la Valtellina: nessuna conseguenza per la circolazione; Il New York Times attacca Milano-Cortina: Un incubo logistico; Milano-Cortina, sabotata linea per la Valtellina: a fuoco sette cavi nella notte, nessuna conseguenza.

olimpiadi milano cortina sabotataMilano-Cortina, sabotata linea per la Valtellina: a fuoco sette cavi nella notte, nessuna conseguenzaSulle Olimpiadi di Milano-Cortina ancora l'ombra dei sabotaggi. Dopo i cavi tagliati vicino Bologna e l'ordigno trovato a Pesaro, ad essere stata presa di mira è stata la ... ilmessaggero.it

olimpiadi milano cortina sabotataMilano-Cortina, sabotata la linea per la Valtellina: nessuna conseguenza per la circolazioneNon si fermano i sabotaggi ferroviari. Questa volta a essere stata presa di mira è stata la linea Lecco-Colico-Tirano. Lo snodo porta alla Valtellina e permette di proseguire con collegamenti su gomma ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.