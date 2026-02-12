Olimpiadi Milano-Cortina gli autobus per il trasporto degli atleti arrivati anche da Livorno

Da livornotoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sono arrivati gli autobus che trasporteranno gli atleti alle Olimpiadi di Milano-Cortina. I veicoli, arrivati anche da Livorno, sono stati scelti per la loro affidabilità e professionalità, già dimostrate nel settore delle crociere. La società livornese Csb, specializzata in mobilità portuale, ha preso in carico il servizio di trasporto, contribuendo a rendere più scorrevole il snodo degli spostamenti tra le varie location olimpiche.

Per i giochi invernali presente anche Csb, realtà livornese specializzata nella mobilità del settore crociere nei porti di Livorno e La Spezia “E’ stata una soddisfazione sentirsi chiamare dagli organizzatori della mobilità delle Olimpiadi – afferma il presidente di Csb Pasquale Scalesia – per contribuire alla buona riuscita di un evento storico che sta dando anche ottimi risultati sportivi all’Italia. Alla volta delle località sedi di eventi sportivi e delle strutture dove sono alloggiati atleti e staff da Livorno sono partiti oltre venti mezzi granturismo ed una trentina di autisti che si danno il cambio alla guida come da normativa.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Cortina

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: nel Villaggio anche kit igienici e profilattici per la salute degli atleti.

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, nel Villaggio Olimpico ci sono novità che sorprendono.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: l’Inter dà il benvenuto a tutti gli atleti coinvolti – FOTO e VIDEO

L’Inter ha pubblicato sui social un messaggio di benvenuto per gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Ultime notizie, orari e risultati; Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; Milano Cortina 2026: tutti gli eventi e le collezioni moda dedicate alle Olimpiadi; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

olimpiadi milano cortina gliProgramma Olimpiadi Milano Cortina 12 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvEcco gli eventi del giorno ai giochi Olimpici e gli azzurri che gareggeranno: altre occasioni per impreziosire il medagliere ... tuttosport.com

olimpiadi milano cortina gliTutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 12 febbraio, tv, streamingGiorno 6 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, giovedì 12 febbraio, l'Italia sarà protagonista nelle nove finali che assegneranno ... oasport.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.