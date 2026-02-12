Olimpiadi Milano-Cortina gli autobus per il trasporto degli atleti arrivati anche da Livorno

Questa mattina sono arrivati gli autobus che trasporteranno gli atleti alle Olimpiadi di Milano-Cortina. I veicoli, arrivati anche da Livorno, sono stati scelti per la loro affidabilità e professionalità, già dimostrate nel settore delle crociere. La società livornese Csb, specializzata in mobilità portuale, ha preso in carico il servizio di trasporto, contribuendo a rendere più scorrevole il snodo degli spostamenti tra le varie location olimpiche.

Per i giochi invernali presente anche Csb, realtà livornese specializzata nella mobilità del settore crociere nei porti di Livorno e La Spezia "E' stata una soddisfazione sentirsi chiamare dagli organizzatori della mobilità delle Olimpiadi – afferma il presidente di Csb Pasquale Scalesia – per contribuire alla buona riuscita di un evento storico che sta dando anche ottimi risultati sportivi all'Italia. Alla volta delle località sedi di eventi sportivi e delle strutture dove sono alloggiati atleti e staff da Livorno sono partiti oltre venti mezzi granturismo ed una trentina di autisti che si danno il cambio alla guida come da normativa.

