Olimpiadi Milano Cortina 2026 tutte le gare e gli appuntamenti di oggi

Oggi le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 continuano senza sosta. Dopo i 63 minuti che hanno fatto entrare l’Italia nella storia dello slittino, le gare proseguono con nuovi appuntamenti. Gli atleti si preparano a scendere in pista, mentre il pubblico segue con attenzione ogni movimento. La giornata promette emozioni e sorprese, come sempre in questa manifestazione che tiene il fiato sospeso di milioni di appassionati.

L'eco dei 63 minuti che hanno consegnato l'Italia alla leggenda dello slittino non si è ancora spento, ma le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 non concedono pause. Il giovedì olimpico mette in palio ben dieci medaglie d'oro e offre una sequenza serrata di eventi ad altissimo tasso di.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica a Napoli

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, i risultati dell'11: due ori all’Italia dallo slittino doppio ... tg24.sky.it

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 11 febbraio in DIRETTA: 2 ori nello slittino, impresa nel curling, figurone nell’hockey ghiaccio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it

Olimpiadi Milano-Cortina, doppio oro nello slittino, curling da applausi: giornata azzurra tra trionfi e rimpianti. Voetter-Oberhofer e Rieder-Kainzwaldner regalano due ori storici. Successo nel curling maschile, piazzamenti e rimpianti tra sci, biathlon e figura - facebook.com facebook

Grandissimi i nostri Azzurri che, alle Olimpiadi di Milano-Cortina, stasera ci hanno regalato altri due ori arrivando a quota quattro! Forza ragazzi! #MilanoCortina2026 x.com