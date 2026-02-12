Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv | orari giovedì 12 febbraio tv streaming calendario italiani in gara

Oggi, giovedì 12 febbraio, si svolge la nona giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In programma ci sono nove medaglie in palio, e gli italiani sperano di conquistare altri podi dopo il mercoledì ricco di soddisfazioni, con la doppietta d’oro nello slittino. La giornata si presenta intensa, con tante sfide tra i migliori atleti del mondo, mentre il medagliere italiano si avvicina a quota quattro ori.

Oggi giovedì 12 febbraio va in scena la nona giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio nove titoli e l’Italia spera di rimpinguare il proprio bottino dopo un mercoledì caratterizzato dalla memorabile doppietta d’oro firmata nei doppi di slittino, grazie a cui il Bel Paese si è issato a quota quattro ori e ha operato un bello scatto in avanti nel medagliere quando siamo nel cuore della prima settimana completa di gare. Lo sci alpino offrirà l’attesissimo superG femminile sulle nevi di Cortina d’Ampezzo: Sofia Goggia andrà a caccia del colpaccio dopo aver conquistato la medaglia di bronzo in discesa libera, Federica Brignone sarà della partita e proverà a fare saltare il banco dopo aver superato il brutto infortunio, Laura Pirovano è in grandissima forma e potrebbe regalarsi il podio rincorso tanto a lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it

