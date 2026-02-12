Domani si svolgeranno sette gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono in programma eventi di sci di fondo, snowboard, speed skating, biathlon, pattinaggio artistico e skeleton. I titoli in palio si assegnano in diverse discipline, con medaglie che aspettano di essere consegnate ai vincitori. La giornata si preannuncia ricca di emozioni, con orari e dirette tv già pronti per gli appassionati.

Domani, venerdì 13 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sette i titoli in palio, ovvero quelli della 10 km tl maschile di sci di fondo, del cross femminile e dell’halfpipe maschile di snowboard, dei 10000 maschile di speed skating, della 10 km sprint maschile di biathlon, dell’individuale maschile di pattinaggio artistico e dell’individuale maschile di skeleton. Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey ghiaccio maschile e di curling maschile e femminile, inizieranno i quarti di finale dell’hockey su ghiaccio femminile, e continueranno le prove cronometrate del bob a 2 maschile e del monobob femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (13 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Domani, 4 febbraio, si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Domani, giovedì 5 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano con molte gare in programma.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali.

Zaia «l'americano» difende Milano Cortina 2026: «Siamo stati bravissimi, abbattuti per il bob 856 alberi ma ne abbiamo piantati 10mila»Il presidente del Consiglio regionale del Veneto a Cortina d'Ampezzo (Belluno) per le Olimpiadi ... video.corriere.it

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: Bagnis terzo nello skeleton! Equilibrio nel curlingCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it

La Stampa. . Èstato squalificato l'atleta ucraino dello skeleton Vladislav Heraskevych, che alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha insistito per indossare un casco che rende omaggio alle vittime dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina avviata quasi q - facebook.com facebook

Programma Olimpiadi Milano Cortina 12 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv x.com