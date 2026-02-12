Olimpiadi Milano Cortina 2026 | il programma di domani 13 febbraio Orari tv ordine delle gare

Domani si svolgeranno sette gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono in programma eventi di sci di fondo, snowboard, speed skating, biathlon, pattinaggio artistico e skeleton. I titoli in palio si assegnano in diverse discipline, con medaglie che aspettano di essere consegnate ai vincitori. La giornata si preannuncia ricca di emozioni, con orari e dirette tv già pronti per gli appassionati.

Domani, venerdì 13 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sette i titoli in palio, ovvero quelli della 10 km tl maschile di sci di fondo, del cross femminile e dell’halfpipe maschile di snowboard, dei 10000 maschile di speed skating, della 10 km sprint maschile di biathlon, dell’individuale maschile di pattinaggio artistico e dell’individuale maschile di skeleton. Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey ghiaccio maschile e di curling maschile e femminile, inizieranno i quarti di finale dell’hockey su ghiaccio femminile, e continueranno le prove cronometrate del bob a 2 maschile e del monobob femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

