olimpiadi michela moioli cade in prova nessun problema per la gara

Michela Moioli cade durante una prova alle Olimpiadi di Pechino, riportando un trauma facciale dopo essere scivolata a causa di una caduta di un’altra atleta; nonostante il dolore, la bergamasca sarà comunque al cancelletto di partenza per la gara.

SNOWBOARD. Trauma facciale per la bergamasca, scivolata a seguito della caduta di un’altra atleta. Sarà regolarmente al cancelletto di partenza. La campionessa olimpica Michela Moioli è caduta mercoledì 11 febbraio durante la ricognizione del percorso della gara di snowboard cross, ma la sua partecipazione a Milano Cortina non è in dubbio. Moioli ha già svolto gli esami che non hanno riscontrato nessun problema: per lei é tutto sotto controllo quindi in vista dell’esordio olimpico. Oggi, giovedì 12 febbraio, la bergamasca ha fatto un po’ di fisioterapia e domani sarà in gara. Moioli è scivolata durante l’inspection a causa di un errore commesso dall’atleta che la precedeva, non è riuscita ad evitarla e ha picchiato la faccia, riportando anche qualche escoriazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Michela Moioli è caduta prima della gara a Livigno, sbattendo la testa durante l’inspection in pista di ieri.

Michela Moioli è finita a terra durante un allenamento e ora si trova in ospedale con un trauma cranico.

