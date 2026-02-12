Olimpiadi Mattarella incontra le donne d’oro dello slittino

La giornata delle Olimpiadi Milano Cortina si è aperta con una grande soddisfazione per lo slittino italiano. Nella stessa ora, gli atleti italiani hanno conquistato due medaglie d’oro nei doppi di donne e uomini, segnando un risultato storico per questa disciplina. Il presidente Mattarella ha incontrato le campionesse e i campioni, celebrando il successo e il talento di chi ha portato in alto il nome dell’Italia.

Le Olimpiadi Milano Cortina. Storica giornata per lo slittino italiano che ieri in un’ora ha guadagnato due medaglie d’oro nei doppi di donne e uomini. Oggi tra le altre gare quella del SuperG donne, con Brignone e Goggia. Ad assistere alle gare anche il Presidente della Repubblica Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura. Entrambi indossano la giacca della tuta olimpica con la scritta Italia. Ieri le congratulazioni del Capo dello Stato con alle atlete d’oro dello slittino. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Olimpiadi, Mattarella incontra le donne d’oro dello slittino Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Mattarella incontra la Goggia Slittino d’oro con le ragazze Il presidente Mattarella ha incontrato oggi la campionessa Goggia, fresca di medaglia d’oro. Mattarella incontra la Goggia Doppio oro dallo slittino Questa mattina il presidente Mattarella ha incontrato Sofia Goggia, che ha portato a casa il suo secondo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Olimpiadi, Mattarella incontra le donne d’oro dello slittino Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli atleti italiani al Villaggio Olimpico di Milano; Mattarella a Milano-Cortina, il simpatico siparietto sul palco del villaggio olimpico con gli atleti azzurri; Mattarella incontra Sofia Goggia: Tre medaglie in tre Olimpiadi, brava!. Poi chiama la Fontana...; Olimpiadi 2026, Mattarella a Milano alla Scala: 'Tregua olimpica sia rispettata ovunque'. Mattarella incontra Sofia Goggia: «Occorrerebbe far capire ai tifosi cosa c'è dietro la vostra preparazione. Come sta la Vonn? Il suo, un gesto di coraggio»CORTINA - Sergio Mattarella, arrivato a Cortina, ha incontrato Sofia Goggia. Un colloquio di circa mezzora quello tenutosi nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 febbraio, nel quale ... ilgazzettino.it Olimpiadi, Sofia Goggia incontra Mattarella a Cortina: Terza Olimpiade, terza medagliaIl presidente della Repubblica ha salutato Sofia Goggia alla vigilia del SuperG sull’Olimpia delle Tofane. La sciatrice azzurra ha già conquistato il bronzo in discesa. mam-e.it Lo aveva promesso e lo ha fatto, il Presidente della Repubblica Mattarella è arrivato a Cortina per tifare le azzurre dello sci in una delle gare più importanti delle Olimpiadi: il superG. Mattarella con la giacca bianca della nazionale e accompagnato dalla figlia L x.com Mattarella ad Arianna Fontana: “Sei Olimpiadi, sei successi” Link nei commenti facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.