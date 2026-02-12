Olimpiadi mania Snoop Dogg | il rapper sbarca anche alla Scala per girare un filmato

Questa settimana Milano si prepara ad accogliere un ospite molto speciale. Il rapper Snoop Dogg arriverà alla Scala lunedì 16 febbraio alle 18 per girare un video. La sua presenza ha già attirato l'attenzione dei fan e dei passanti, curiosi di vedere da vicino il famoso artista californiano, che si trova in città come commentatore olimpico per la Nbc e “coach morale” della squadra Usa.

Milano, 12 febbraio 2026 – Snoop Dogg arriva alla Scala. Nel pomeriggio di luned ì 16 febbraio, il rapper californiano, in trasferta a Milano come commentatore olimpico della rete televisiva Nbc e "coach morale" del team Usa, si presenterà alle 18.30 al Piermarini per registrare un video legato alla kermesse a cinque cerchi. Non un video per una sua canzone, quindi, bensì un filmato che rientra nelle attività da ospite speciale dei Giochi di Milano-Cortina 2026. La nazionale canadese di hockey lascia il villaggio olimpico per un hotel di lusso. "Per vincere l'oro ci servono privacy e confort"

