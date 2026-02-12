Olimpiadi Invernali italiani in gara oggi | il programma del 12 febbraio

Oggi l’Italia si gioca molte chance alle Olimpiadi di Milano Cortina. La giornata del 12 febbraio si prospetta decisiva, con diverse discipline in programma e gli atleti italiani pronti a mettere in mostra le loro forze. Le competizioni sono intense e i tifosi sperano in risultati importanti.

Olimpiadi Invernali italiani in gara oggi. Il 12 febbraio si annuncia come una giornata chiave per l' Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina. Riflettori puntati su Francesca Lollobrigida, pronta a tornare in pista nei 5.000 metri dopo l'oro conquistato nei 3.000, e su Arianna Fontana, che nei 500 metri di short track va a caccia della 13ª medaglia olimpica della sua carriera. Un traguardo che le permetterebbe di eguagliare il record storico di Edoardo Mangiarotti. Ma non è tutto: anche il settore maschile dello short track sogna in grande con Pietro Sighel nei 1.000 metri. Grande attesa anche per il SuperG femminile, con Federica Brignone, convocata dopo aver superato i dubbi legati alle sue condizioni fisiche, insieme a Elena Curtoni, Sofia Goggia e Laura Pirovano.

