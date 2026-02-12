Olimpiadi invernali ed estive da sempre divise da infortuni e drammi

Le Olimpiadi portano sempre con sé emozioni forti, ma anche incidenti e drammi. Le gare invernali sono fatte di velocità, salti e acrobazie che spesso finiscono in cadute e infortuni. Dietro le medaglie, ci sono atleti che rischiano tutto e a volte pagano un prezzo alto. Questa è la realtà di un evento che unisce gloria e sofferenza.

Le Olimpiadi sono gloria e medaglie. Ma anche cadute, sirene, carriere spezzate. I Giochi invernali, più delle estive, raccontano il lato più duro dello sport: velocità, acrobazie, rischio. Esattamente sedici anni fa a Whistler, ai Giochi di Vancouver, moriva a 21 anni lo slittinista georgiano Nodar Kumaritashvili. Oggi, tra Milano e Cortina, la paura torna a correre sulle piste. Abbiamo ancora negli occhi il volo di Lindsey Vonn. Tredici secondi sull'Olimpia delle Tofane, poi l'impatto dopo tredici secondi. Frattura complessa della tibia, tre interventi chirurgici, una stanza off limits all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

