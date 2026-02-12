Le atlete azzurre sono pronte a scendere in pista per il superG di Pechino. Sofia Goggia punta a una nuova medaglia, mentre la curiosità si concentra su Federica Brignone, in attesa di vedere se riuscirà a sorprendere. La tensione cresce tra gli appassionati, pronti a seguire la gara in diretta.

Alle ore 11.30 il programma dello sci alpino prevede la gara di Super G femminile. L’Italia punta al massimo con Sofia Goggia, ma c’è attesa anche per Federica Brignone. Hai un coltellino per lavoro? Rischi l’arresto e il carcere: il paradosso del nuovo decreto Sicurezza. E chi acquista una lama da cucina sarà “schedato” Nel provvedimento, gli strumenti a lama pieghevole sopra i cinque centimetri sono parificati alle armi vietate come pugnali e machete: una scelta che trasforma in potenziali criminali migliaia di cittadini e lavoratori Altre bufale da Francia e destra contro Francesca Albanese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi in diretta | Attesa per il superG: Goggia a caccia di un’altra medaglia, curiosità per Brignone

Approfondimenti su Olimpiadi In Viola

Questa mattina a Cortina d’Ampezzo si tiene il superG femminile delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Questa mattina si corre la seconda prova della discesa femminile alle Olimpiadi invernali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi In Viola

Milano Cortina, la diretta: è il giorno del SuperG femminile, attesa per Goggia e BrignoneLe gare sono visibili in diretta in chiaro su Rai 2 e RaiSport a partire da sabato 7 febbraio. Da sabato 7 a domenica 22, le dirette iniziano su Rai 2 alle 9 del mattino circa, tutti i giorni fino all ... ilmattino.it

LIVE Olimpiadi, in diretta Italia-Svizzera di curling: attesa per il Super G con Goggia e Brignone, poi Lollobrigida e FontanaGiorno 7 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 12 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

La vita in diretta. . “Tre mesi fa ho tradito l’amore della mia vita. Lo dico in diretta tv perché spero che lei torni ad amarmi”. Ha fatto il giro del mondo la confessione alle #Olimpiadi tra le lacrime dell’atleta norvegese Sturla Holm Laegreid, in diretta mondiale. Se - facebook.com facebook

Olimpiadi 2026 in diretta: Franzoni e Paris da bis in superG, poi il biathlon con Wierer e Vittozzi x.com