Olimpiadi il programma di oggi in TV giovedì 12 febbraio

Giovedì 12 febbraio, la nona giornata delle Olimpiadi invernali porta ancora soddisfazioni all’Italia. Dopo la doppietta d’oro nei doppi di slittino, gli azzurri tornano in gara con nove titoli in palio. La giornata si preannuncia intensa, con gli atleti italiani pronti a salire ancora sul podio.

Giovedì 12 febbraio segna la nona giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo la storica doppietta d’oro nei doppi di slittino che ha portato l’Italia a quota quattro ori e 13 podi complessivi, gli azzurri tornano protagonisti in una giornata che assegna ben nove titoli. Grande attesa sulle nevi di Cortina d’Ampezzo per il superG femminile di sci alpino (ore 11.30). Sofia Goggia, bronzo in discesa, cerca il colpo grosso; al via anche Federica Brignone, rientrata dall’infortunio, e Laura Pirovano, in ottima condizione. Sempre a Cortina riflettori puntati sulla staffetta a squadre di slittino (ore 18.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

#Milano-Cortina 2026 || Oggi, giovedì 12 febbraio, si disputa il sesto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina alle Olimpiadi di Milano-Cortina, le atlete italiane scendono in pista per il superG femminile.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

