Olimpiadi il presidente del Coni Bonfiglio | La preparazione di Mattarella mi emoziona sempre

Il presidente del Coni Luciano Buonfigli si è fermato a parlare con i cronisti davanti all’albergo dove si è tenuto l’incontro tra il presidente Sergio Mattarella e Sofia Goggi. Ha detto che la preparazione di Mattarella per le Olimpiadi lo emoziona sempre. Buonfigli ha risposto alle domande senza perdere tempo, rimanendo concentrato sul suo ruolo e sui sentimenti che questa preparazione gli suscita.

Il presidente del Coni Luciano Buonfigli o si è fermato a rispondere ad alcune domande dei cronisti assiepati fuori dall’albergo in cui si è tenuto l’incontro tra Sergio Mattarella e Sofia Goggi a. “La cosa che mi emoziona sempre è la preparazione del Presidente”, ha affermato il capo del Coni. “Ha fatto domande tecniche e ha avuto curiosità sulla gara, sulle sensazioni provate. Ti fa chiaramente capire che è volontà di essere con noi e questo lo apprezziamo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi, il presidente del Coni Bonfiglio: "La preparazione di Mattarella mi emoziona sempre" Approfondimenti su Mattarella Goggi Olimpiadi 2040, il presidente del Coni apre a una candidatura di Roma Pietrangeli, il presidente del Coni Buonfiglio: "Da lui sempre parole d'esperienza ed ironia" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Mattarella Goggi Argomenti discussi: La Presidente CIO Coventry lancia un messaggio di unità per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Olimpiadi 2026: la presidente del Cio, Kirsty Coventry, con la fiaccola; Olimpiadi, il presidente del Veneto Stefani restituisce 45 biglietti omaggio (che valgono oro) per la cerimonia di apertura; Saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli atleti italiani al Villaggio Olimpico di Milano. Valentino Rossi racconta il backstage del video girato con Mattarella: «Mi ha chiesto: Riusciamo a batterli questi spagnoli?»Il campione di MotoGp ha raccontato l’incontro riservato con il Presidente per il video di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina: dalle riprese segrete alla battuta sul Motomondiale ... vanityfair.it Olimpiadi, il toccante video del Presidente Mattarella che va in tram a San Siro (alla guida c'è Valentino Rossi)Il tram Carrello, il più bello di Milano. Il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. E la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. Sono questi i tre ingredienti ... milanotoday.it PREMIATI DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE UMBRIA SIG.RA STEFANIA PROIETTI E DAL PRESIDENTE DEL CONI SIG. BONFIGLIO UN GRANDE ONORE PER ME E PER I RAGAZZI UN RAGUARDO OTTENUTO CON IL CONTRIBUTO DI TUTTO LO ST - facebook.com facebook I primi giorni dei Giochi di #MilanoCortina2026 stanno già regalando emozioni straordinarie. In questa intervista, il Presidente del CONI, Buonfiglio racconta l’atmosfera che si respira in questi momenti, l’orgoglio per i nostri atleti e la fiducia nelle sfide che ci att x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.