Un post sui social del Pd ha acceso le polemiche. Il video mostra gli atleti del curling Stefania Constantini e Amos Mosaner che invitano a votare No al referendum sulla giustizia. Molti criticano la scelta di usare il loro volto per scopi politici, tanto più in un momento così delicato. La vicenda ha diviso l’opinione pubblica e i commenti si sono moltiplicati sui social network.

Sta facendo discutere il caso del video condiviso sui social dal Pd con gli azzurri del curling Stefania Constantini e Amos Mosaner per promuovere il No al referendum sulla giustizia. Il filmato mostrava il frame di una partita con i due atleti e le scritte “Il tuo no al referendum” e “La giustizia controllata dal governo” in corrispondenza delle pietre. Poche immagini che hanno fatto infuriare sia gli sportivi sia il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, che a caldo con l’ Ansa ha sbottato: «Resto sbalordito che si utilizzino immagini di atleti per promuovere una scelta politica. I nostri atleti sono in gara e sto aspettando per capire se fossero stati coinvolti, ma io resto esterrefatto da una cosa del genere». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Olimpiadi, il caso del post del Pd sul no al referendum con gli azzurri del curling

Il Partito democratico ha diffuso un video in cui utilizza immagini degli azzurri del curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina per sostenere il campanello d’allarme sul referendum sulla Giustizia.

Una polemica si è accesa sui social dopo che il Pd ha pubblicato un post dedicato alla campagna per il No al referendum sulla giustizia, usando un meme con gli azzurri del curling.

