Olimpiadi Dominik Paris e l’heavy metal | Il bronzo? Ora ai concerti posso chiedere un aumento del cachet

Dominik Paris, il campione altoatesino di discesa libera, ha fatto parlare di sé anche fuori dalle piste. Dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi, il 36enne ha scherzato sul suo futuro, dicendo che ora può chiedere un aumento del cachet ai concerti di heavy metal, suo secondo grande amore. La sua carriera, fatta di sci e musica, continua a sorprendere e a tenere alta l’attenzione degli appassionati italiani.

Un missile con gli sci ai piedi, certo. Dominik Paris è conosciuto per questo: a 36 anni compiuti – e un punto di domanda sulla prossima stagione agonistica – il campione altoatesino è il più forte discesista italiano di tutti i tempi. Eppure Domme ha una “seconda vita”. Meglio, una seconda passione, portata avanti parallelamente allo sci alpino, e che lo rende uno degli sportivi più interessanti del panorama italiano: l’ heavy metal. Paris è il frontman del gruppo Rise of Voltage, che ha in programma l’esibizione in alcuni importanti festival tra la primavera e l’inizio dell’estate. Nell’intervista dopo il bronzo, il discesista azzurro ha scherzato: “Ora grazie alla medaglia posso chiedere un aumento del cachet ai concerti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dominik Paris si prende il bronzo nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Paris, l’uomo che ha vinto più volte nella storia dello sci italiano, ha una vita tutto fuorché monotona.

Dominik Paris, il giallo dello sci perso alle Olimpiadi: Non riesco a spiegarmi come sia successoSogno Super G spezzato a Milano Cortina, il campione azzurro tradito dal cedimento della talloniera dell'attacco destro: Ma uno sci non dovrebbe ... fanpage.it

Olimpiadi, Paris: Chiudo con il sorriso, vediamo cosa porta il futuro. VIDEOO si è rotto qualcosa nell'attacco dello sci, altrimenti è difficile da capire. Parla così Dominik Paris dopo il superG olimpico, chiuso con una caduta per via di uno sci che si è staccato dopo poch ... sport.sky.it

SUPERG MASCHILE: SI STACCA UNO SCI E PARIS CADE "Sono riuscito a chiudere un cerchio con la medaglia in discesa e sono felice ma oggi sono un po' meno felice" così Dominik Paris dopo la caduta nel SuperG a causa del distacco dello sci. Il bronzo - facebook.com facebook

Dominik Paris perde uno sci e cade nel SuperG valevole per la combinata a #MilanoCortinaOlympic2026 #lapresse #Olimpiadilnvernali2026 x.com