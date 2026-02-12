Olimpiadi 2026 ministro Sport ucraino | Esclusione Heraskevych una vergogna

Il ministro dello Sport ucraino, Matvii Bidnyi, non ci sta e definisce una vergogna l’esclusione dell’atleta Vladyslav Heraskevych dalle Olimpiadi del 2026. Bidnyi si trova a Milano e si è espresso duramente sulla decisione che ha impedito all’atleta di partecipare, seppur senza aver violato le regole. La contestazione riguarda il casco usato durante i Giochi di Milano Cortina, decorato con le foto dei giovani sportivi ucraini vittime della guerra.

(LaPresse) Il ministro dello Sport ucraino Matvii Bidnyi, che si trova a Milano, commenta l’esclusione dell’atleta di skeleton Vladyslav Heraskevych dalle Olimpiadi 2026, a causa del casco, usato a Milano Cortina, con le foto degli sportivi ucraini rimasti vittime della guerra. “E’ ovviamente una vergogna e una decisione ingiusta. Il nostro atleta non ha violato le regole, era solo una commemorazione che lui riteneva giust o fare. Ovviamente faremo ricorso, ma tutto il popolo ucraino supporta Vladyslav e per il popolo ucraino ha già vinto, tutti lo supportiamo”, ha dichiarato Bidnyi. A chi gli chiedeva se avesse sentito l’atleta e quale fosse il suo umore il ministro ha spiegato: “ Per i cittadini ucraini non esiste una condizione di buon umore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

