Olimpiadi 2026 ministro Sport ucraino | Esclusione Heraskevych una vergogna

Da lapresse.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dello Sport ucraino, Matvii Bidnyi, non ci sta e definisce una vergogna l’esclusione dell’atleta Vladyslav Heraskevych dalle Olimpiadi del 2026. Bidnyi si trova a Milano e si è espresso duramente sulla decisione che ha impedito all’atleta di partecipare, seppur senza aver violato le regole. La contestazione riguarda il casco usato durante i Giochi di Milano Cortina, decorato con le foto dei giovani sportivi ucraini vittime della guerra.

(LaPresse) Il ministro dello Sport ucraino Matvii Bidnyi, che si trova a Milano, commenta l’esclusione dell’atleta di skeleton Vladyslav Heraskevych dalle Olimpiadi 2026, a causa del casco, usato a Milano Cortina, con le foto degli sportivi ucraini rimasti vittime della guerra. “E’ ovviamente una vergogna e una decisione ingiusta. Il nostro atleta non ha violato le regole, era solo una commemorazione che lui riteneva giust o fare. Ovviamente faremo ricorso, ma tutto il popolo ucraino supporta Vladyslav e per il popolo ucraino ha già vinto, tutti lo supportiamo”, ha dichiarato Bidnyi. A chi gli chiedeva se avesse sentito l’atleta e quale fosse il suo umore il ministro ha spiegato: “ Per i cittadini ucraini non esiste una condizione di buon umore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

olimpiadi 2026 ministro sport ucraino esclusione heraskevych una vergogna

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, ministro Sport ucraino: "Esclusione Heraskevych una vergogna"

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Olimpiadi 2026, CIO all'atleta ucraino Heraskevych: "No al casco commemorativo"

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych potrà portare una fascia nera come simbolo di solidarietà.

Olimpiadi: casco della memoria costa l’accesso a Heraskevych, atleta ucraino escluso da Milano Cortina 2026.

Vladyslav Heraskevych, atleta ucraino, non potrà partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi in Val di Fiemme; Olimpiadi di Milano-Cortina, la caccia all'accredito dei politici: i ministri battono i vice 2-1; - 4 giorni alle Olimpiadi: Milano Cortina 2026, piattaforma globale per la sicurezza stradale; Milano-Cortina, con Il Giornale di Vicenza l'inserto sulle Olimpiadi. Il messaggio del ministro Abodi: Una grande emozione.

Olimpiadi 2026, squalificato l'ucraino Heraskevych: vietato il casco della memoriaLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi 2026, squalificato l'ucraino Heraskevych: vietato il casco della memoria ... tg24.sky.it

olimpiadi 2026 ministro sportOlimpiadi Milano Cortina 2026, Federica Brignone vince l’oro nel SuperG: trionfo azzurro nello sci femminile!Olimpiadi Milano Cortina 2026, Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel SuperG: trionfo azzurro nello sci femminile! È un giovedì 12 febbraio che resterà scolpito nella storia dello spor ... calcionews24.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.