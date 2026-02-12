Il presidente Mattarella ha rivolto un messaggio agli italiani durante le Olimpiadi 2026. Ha lodato gli atleti italiani, sottolineando che non si tratta solo di sport, ma di un gesto di amicizia tra le nazioni. “Complimenti a tutti i nostri atleti”, ha detto, “che stanno dimostrando che lo sport unisce e crea legami di fraternità tra i popoli”.

“Complimenti a tutti i nostri atleti che stanno realizzando in questo momento non soltanto una presenza italiana nei giochi, ma il segno dell’amicizia con tutti gli altri atleti e le altre atlete di ogni altro Paese. È questo è il senso delle Olimpiadi. È il senso di Casa Italia, che si apre a tutti coloro che verranno per condividere le bellezze di questi luoghi, ma anche i valori della fraternità umana, della condivisione delle prospettive da tutti i popoli attraverso lo sport”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando a ‘Casa Italia’, a Cortina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Mattarella: "Attraverso lo sport si condividono valori di fraternità"

Questa mattina a Milano, il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla 145ª Sessione del Comitato Olimpico Internazionale.

A tre giorni dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina, la 145esima sessione del Cio si è tenuta a Milano.

