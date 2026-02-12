Olimpiadi 2026 Mattarella a Cortina assiste a SuperG | applausi per Brignone e delusione per la Goggia

Questa mattina a Cortina, il presidente Sergio Mattarella ha assistito al supergigante femminile delle Olimpiadi invernali. La gara si è conclusa con un grande successo per Federica Brignone, che ha portato a casa il quinto oro per l’Italia. Applausi e sorrisi per la trionfatrice, mentre la delusione si è vista sui volti di Sofia Goggia, che non è riuscita a salire sul podio.

Sergio Mattarella a Cortina per il supergigante femminile delle Olimpiadi invernali. Il capo dello Stato ha assistito al trionfo di Federica Brignone, che ha conquistato il quinto oro della spedizione italiana. Delusione invece del presidente della Repubblica dopo la caduta di Goggia.

