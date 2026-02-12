Olimpiadi 2026 l’ucraino dello skeleton con il casco coi volti delle vittime di guerra squalificato dal Cio

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’atleta ucraino dello skeleton con il casco decorato con i volti delle vittime di guerra è stato squalificato dal Cio. La decisione arriva dopo il braccio di ferro tra le parti, che si è concluso con un provvedimento che ha acceso le polemiche e chiuso definitivamente il capitolo. Nessuna mediazione, solo una decisione netta.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nessun passo indietro, né da una parte né dall'altra. Finisce nel peggiore dei modi il braccio di ferro diplomatico, dai chiari risvolti politici, sul caso del 'casco della memoria'. Il Cio non ha ceduto alla richiesta dell'ucraino Vladylsav Heraskevych di gareggiare nello skeleton con le immagini degli atleti caduti in guerra sul casco, e dopo un 'face to face' tra il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, e l'atleta – che non è voluto scendere a compromessi rifiutando di indossare in gara una fascia nera come alternativa al suo messaggio – si è arrivati alla rottura definitiva e alla squalifica.

