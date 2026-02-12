Olimpiadi 2026 le volontarie di Torino 2006 ancora in campo a Milano-Cortina

Quasi vent’anni dopo Torino 2006, alcune volontarie sono ancora in pista. Questa volta sono a Milano, dove aiutano a organizzare i Giochi invernali di Milano-Cortina. Molte di loro avevano già dato una mano in passato e non si sono tirate indietro. Continuano a dedicare tempo e passione per fare in modo che anche questa edizione sia un successo.

L'Italia torna a ospitare le Olimpiadi dopo l'ultima edizione del 2006 a Torino, e molte delle donne che erano volontarie allora sono oggi ancora impegnate, questa volta a Milano per i Giochi invernali di Milano-Cortina. In tutto il nord Italia sono coinvolti circa 18.000 volontari e 1.600 membri dello staff del comitato organizzatore locale. Alcuni di loro hanno partecipato al passaggio della torcia olimpica durante il suo percorso verso Milano, mentre altri hanno lavorato negli ultimi anni per garantire il successo dell'evento. Ora, con un mare di uniformi blu navy, i volontari sono presenti in tutte le sedi, pronti ad assistere spettatori e atleti, svolgendo ruoli fondamentali per la riuscita dei Giochi.

