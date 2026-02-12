Olimpiadi 2026 il messaggio di Heraskevych dopo la squalifica | Uniti siamo più forti

Dopo la squalifica alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych ha preso parola per ringraziare i suoi connazionali. Con un messaggio diretto, ha ricordato che “uniti siamo più forti” e ha sottolineato quanto sia importante il supporto della sua gente in un momento difficile.

(LaPresse) L'atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych ha ringraziato pubblicamente i suoi connazionali per il sostegno ricevuto dopo essere stato squalificato da una gara delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La squalifica è arrivata perché il suo casco è stato ritenuto un messaggio politico sul campo di gara. Il casco, infatti, rendeva omaggio a oltre 20 atleti e allenatori ucraini uccisi nella guerra con la Russia. Heraskevych, considerato tra i candidati alla medaglia, ha rifiutato la richiesta dell'ultimo minuto del Comitato Olimpico Internazionale di utilizzare un casco diverso. La decisione definitiva è stata presa circa 45 minuti prima dell'inizio della competizione, mettendo fine a una vicenda durata tre giorni.

