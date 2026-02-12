Durante un evento, Franzoni ha parlato di Federica Brignone, definendola leggendaria. Ha raccontato di averle scritto un messaggio in cui le ha detto che tornare a gareggiare e vincere alle Olimpiadi sembra una favola. Franzoni sa bene cosa vuol dire riprendersi da un infortunio grave, perché anche lui ha passato tre anni difficili prima di tornare in pista. La passione e la determinazione di Brignone sono ormai note a tutti, e questa sua vittoria a sorpresa alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha ancora di più sottolineato

“ Ho scritto a Federica leggendaria, so cosa significa tornare da un infortunio grave, mi è successo tre anni fa, già tornare è una grande cosa ma tornate e vincere le Olimpiadi beh, le ho detto ‘sembra una fiaba’. Se c’è una persona che se lo meritava era lei, ha dato dimostrazione di coraggio e forza e di quanto una persona con tanta volontà riesca a raggiungere risultati incredibili”. Così Giovanni Franzoni, argento in discesa libera, a Casa Italia a Livigno, commentando la prestazione d’oro di Federica Brignone nel Superg femminile ai Giochi di Milano Cortina. Poi sui suoi ultimi grandi risultati culminati con l’argento olimpico in discesa: “E’ bellissimo rivivere l’esperienza dell’altro giorno, è ancora fresca, sto ancora realizzando il tutto, ma per il momento va bene così – ha continuato Franzoni – Ci sono ancora tante gare e questo non rendermene conto mi farà bene per essere concentrato per le prossime gare di Coppa del Mondo e per l’ultima gara alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Franzoni: "Brignone leggendaria, le ho detto ‘sembra una fiaba’"

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris; Federica Brignone a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci alpino femminile; Franzoni 1° dopo la discesa, l'Italia sogna in grande nella combinata a squadre; Franzoni e Paris già protagonisti nei test delle Olimpiadi Milano Cortina: per Brignone tutto rimandato.

Olimpiadi 2026, Franzoni: Brignone leggendaria, le ho detto ‘sembra una fiaba’LaPresse) - Ho scritto a Federica leggendaria, so cosa significa tornare da un infortunio grave, mi è successo tre anni fa, già tornare è ... stream24.ilsole24ore.com

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Straordinari trionfi delle azzurre nel Supergigante femminile (con il tifo anche del presidente Mattarel ... tg24.sky.it

Olimpiadi, il bresciano Franzoni non centra il podio nel SuperG - facebook.com facebook

Milano-Cortina, #Franzoni: “L’obiettivo è crescere e migliorare” #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com