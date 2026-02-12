Gli atleti delle Olimpiadi di Milano Cortina si preparano a combattere non solo contro gli avversari, ma anche contro il freddo e l’umidità. Le temperature rigide e l’umidità elevata rappresentano una sfida in più per chi gareggia, che dovrà adattarsi e trovare strategie per affrontare le condizioni climatiche estreme.

Gli occhi degli sportivi di tutto il mondo sono puntati sulle Olimpiadi di Milano Cortina, dove gli atleti non sfidano solo gli avversari in pista, ma devono fare i conti anche con le insidie del freddo e dell’ umidità. Un fattore critico . “In eventi del genere, l’impatto del clima sulla performance atletica e sulla salute diventa un fattore critico: gli atleti si allenano e gareggiano in condizioni in cui freddo e umidità possono compromettere non solo il risultato sportivo, ma anche l’integrità fisica a breve e lungo termine”, spiega a LaPresse Andrea Bernetti, segretario generale Simfer e ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università del Salento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, come fronteggiare freddo e umidità

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Gli atleti delle Olimpiadi invernali affrontano condizioni estreme, e anche loro devono proteggere gli occhi dal freddo, dal vento e dal riverbero della neve.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Vandali nel villaggio olimpico di Milano, dubbi sulla sicurezza nonostante un piano da 50 milioni di euro; Olimpiadi? Ci chiedono sacrifici come per una calamità naturale, vigili del fuoco inviperiti: Alloggi indegni, turni infiniti e coinvolgimento scorretto dei volontari; Olimpiadi 2026: NSC Milano presidia la sicurezza dei Carabinieri; Risparmi e polemiche sui cantieri: al via in Italia le Olimpiadi invernali 2026.

A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 13 febbraio, italiani in gara, streamingDomani, venerdì 13 febbraio, sarà una giornata particolarmente intensa per la Nazionale italiana di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina ... oasport.it

Come raggiungere le sedi di gara delle Olimpiadi Invernali 2026? Ci saranno ZTL a Milano? Domande e risposte sui giochi: tutte le informazioni utiliOlimpiadi di Milano Cortina 2026, le faq: dove si svolgono le gare? Come raggiungere le sedi delle competizioni? Quanto costano i biglietti dei mezzi pubblici durante le Olimpiadi? milano.corriere.it

Domani - a sorpresa - in prima serata arriva Io Sono Farah: la soap turca usata per fronteggiare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. - facebook.com facebook