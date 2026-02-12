Olimpiadi 2026 a rischio | Scioperi dei trasporti aerei Governo in mediazione per evitare disagi internazionali

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono a rischio. Questa mattina, i trasporti aerei sono stati colpiti da uno sciopero che dura da ore, creando disagi tra i passeggeri. Il Governo ha aperto una mediazione per cercare di risolvere la situazione e limitare i problemi all’organizzazione dell’evento. La situazione resta tesa, mentre gli organizzatori temono che i disagi possano peggiorare nelle prossime settimane.

Olimpiadi a rischio: Doppio sciopero dei trasporti e la mediazione del Governo. Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 potrebbero essere segnate da forti disagi. Due scioperi del settore aereo, previsti per il 16 febbraio e il 7 marzo, minacciano di compromettere l’afflusso di atleti, tecnici, giornalisti e spettatori. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si è detto pronto a intervenire, su sollecitazione della Commissione di Garanzia sugli scioperi, per cercare una soluzione che eviti ripercussioni sull’evento sportivo. L’allarme della Commissione e l’intervento del Governo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Febbraio 2026 si apre con disagi per chi deve muoversi in Italia.

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha chiesto al ministro Matteo Salvini di posticipare gli scioperi dei piloti e del personale aeroportuale previsti per il 16 febbraio e il 7 marzo.

