Olimpiadi 2026 a rischio | Scioperi dei trasporti aerei Governo in mediazione per evitare disagi internazionali
Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono a rischio. Questa mattina, i trasporti aerei sono stati colpiti da uno sciopero che dura da ore, creando disagi tra i passeggeri. Il Governo ha aperto una mediazione per cercare di risolvere la situazione e limitare i problemi all’organizzazione dell’evento. La situazione resta tesa, mentre gli organizzatori temono che i disagi possano peggiorare nelle prossime settimane.
Olimpiadi a rischio: Doppio sciopero dei trasporti e la mediazione del Governo. Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 potrebbero essere segnate da forti disagi. Due scioperi del settore aereo, previsti per il 16 febbraio e il 7 marzo, minacciano di compromettere l’afflusso di atleti, tecnici, giornalisti e spettatori. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si è detto pronto a intervenire, su sollecitazione della Commissione di Garanzia sugli scioperi, per cercare una soluzione che eviti ripercussioni sull’evento sportivo. L’allarme della Commissione e l’intervento del Governo.🔗 Leggi su Ameve.eu
