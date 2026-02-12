Olimpiadi 12 febbraio | il programma gli italiani in gara e le possibilità di medaglia

Oggi 12 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina si aprono con diverse gare in programma. Gli italiani sperano di conquistare altre medaglie e allungare il medagliere. La giornata si presenta come una buona occasione per gli atleti azzurri di salire sul podio e portare a casa nuovi successi.

Può essere un’altra grande giornata per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina: le gare in programma e le possibili medaglie per gli Azzurri Il medagliere del nostro Paese inizia a essere bello pieno, ma oggi 12 febbraio potrebbe essere un’altra giornata molto positiva per i nostri colori e con diversi podi possibili. Sicuramente tutti gli occhi del mondo dello sport non possono che essere puntati sul Super G femminile. È in programma stamattina a partire dalle 11:30 e vedrà in gara Sofia Goggia, Laura Pirovano, Federica Brignone e Elena Curtoni. La prima è leader in Coppa del Mondo proprio in Super G e ha le maggiori chance di arrivare all’oro.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Questa mattina si sono aperti i Giochi di Milano Cortina 2026 e già si vedono le speranze degli italiani in diverse discipline.

#Milano-Cortina 2026 || Oggi, giovedì 12 febbraio, si disputa il sesto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 12 febbraio; Brignone, Goggia, Fontana, Lollobrigida e molto altro: programma del 12 febbraio; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario; Olimpiadi Milano Cortina: programma di domani (giovedì 12 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare.

Programma Olimpiadi Milano Cortina 12 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvEcco gli eventi del giorno ai giochi Olimpici e gli azzurri che gareggeranno: altre occasioni per impreziosire il medagliere ... tuttosport.com

Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi giovedì 12 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tvL'Italia punta ad altre medaglie: nel superG è il giorno di Goggia e Brignone. Poi tocca a Lollobrigida e Fontana nello short track ... ilfattoquotidiano.it

Nel febbraio del 2018, a PyeongChang si svolgevano le Olimpiadi Invernali, così come oggi si tengono i Giochi di Milano Cortina. Spesso, manifestazioni come le Olimpiadi portano in dote nuovi record. Fra tutti, uno ebbe particolare risonanza: quello di Ester - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma delle gare di oggi 11 febbraio x.com