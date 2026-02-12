Olbia criminalità in aumento | don Satta chiede alle parrocchie un impegno sociale e un’analisi delle cause profonde

A Olbia la criminalità cresce e preoccupa le autorità religiose. Don Satta invita le parrocchie a impegnarsi di più, chiedendo un’azione condivisa e un’analisi delle cause che alimentano il problema. L’obiettivo è trovare risposte concrete e coinvolgere tutta la comunità per fermare questa escalation.

Olbia, l'appello di un parroco contro la criminalità: "Una risposta collettiva, non solo individuale". Olbia è scossa da un'ondata di preoccupazione per la crescente criminalità. A lanciare un appello alla comunità cristiana locale è don Gianni Satta, parroco di San Polo apostolo, che invita le parrocchie a confrontarsi attivamente sulla questione, considerandola un'emergenza sociale che richiede una risposta collettiva e coordinata. L'iniziativa, resa pubblica il 12 febbraio 2026, riprende un recente dibattito sulle dinamiche sociali che alimentano l'insicurezza in città. Un'analisi lucida: la criminalità come sintomo di un disagio più ampio.

