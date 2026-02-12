Olbia allarme sicurezza | quadro elettrico scoperto in viale Aldo Moro rischio folgorazione per i residenti

Questa mattina a Olbia, un quadro elettrico scoperto ha seminato il panico tra i residenti di viale Aldo Moro. Il quadro, rimasto aperto e senza protezione, rappresenta un serio rischio di folgorazione, specialmente per i bambini che giocano nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’azienda elettrica per mettere in sicurezza l’area, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche del caso. La zona resta sotto controllo, ma la preoccupazione tra gli abitanti è ancora alta.

Olbia, allerta per un quadro elettrico scoperto in viale Aldo Moro: rischio per i residenti. Un quadro elettrico è stato trovato scoperchiato in viale Aldo Moro a Olbia nella mattinata di oggi, 12 febbraio 2026, destando preoccupazione tra i residenti per il potenziale pericolo, soprattutto per i bambini. La segnalazione è giunta da un cittadino che ha immediatamente avvisato la redazione, temendo incidenti a causa dei cavi esposti. L’evento solleva interrogativi sulla manutenzione delle infrastrutture urbane e sulla sicurezza pubblica. La scoperta e l’immediato allarme. Un residente di Olbia ha notato la situazione di pericolo intorno alle 11:09 di oggi, 12 febbraio 2026, in prossimità della farmacia Casti, un punto di riferimento frequentato da famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'organizzazione del "Allegria Festival - Christmas Edition" sul viale Aldo Moro a Reggio Calabria prevede alcune modifiche alla circolazione e divieti temporanei, come stabilito dall'ordinanza della polizia municipale.

Olbia, aggressioni con forbici in centro: arrestato 26enne per tentato omicidio.

