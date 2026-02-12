Oklahoma City si prende il primo tempo contro Phoenix, dominando con una serie di canestri e sfruttando la profondità della squadra. I thunder sono partiti forte e hanno chiuso la prima metà di gioco con un vantaggio consistente, lasciando i Suns a inseguire. La partita si preannuncia ancora combattuta, ma per ora Oklahoma City sembra avere il controllo.

La serata di Phoenix ha visto i thunder imporsi con autorità contro i suns, chiudendo la palla a canestro in modo efficace e sfruttando la profondità della panchina. La prestazione di Jalen Williams è stata al centro del maggioritario offensivo, sostenuta da percentuali di tiro elevate e da una gestione aggressiva della partita. Il primo tempo si è concluso 75-52 a favore degli thunder. Il tiro pesante ha giocato un ruolo decisivo, con 1118 dall’arco, pari a un 61,1% di realizzazione. Nella frazione iniziale, Isaiah Joe ha chiuso la prima parte con 15 punti, fornendo una spinta significativa dalla panchina. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Oklahoma City domina Phoenix prima della pausa con una raffica di punti

