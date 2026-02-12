Oggiono si prepara a salutare il comandante dopo quarant’anni di servizio. Alto e con un fisico imponente, ha sempre imposto rispetto, anche per il suo sguardo deciso e gli occhi attenti. La cerimonia si svolgerà questa mattina, con colleghi e cittadini che si stringono intorno a lui per ringraziarlo di una carriera lunga e dedicata.

Alto, dal fisico imponente, che di primo acchito incute soggezione. Lo sguardo fiero, gli occhi intelligenti che scrutano e indagano in continuazione. Conosce tutti e tutto. È l’incarnazione del protagonista di un romanzo giallo o di una serie poliziesca. È il luogotenente carica speciale Nicolino Ombrosi, fino a ieri comandante della stazione di Oggiono, perché mercoledì, al compimento dei 60 anni, dei quali 40 giusti giusti con la divisa della Benemerita indosso, si è congedato. Quando si è arruolato? "Nel 1986, durante il servizio di leva obbligatoria. Poi sono stato preso alla Scuola Allievi Carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oggiono saluta il comandante dopo quarant’anni di servizio

