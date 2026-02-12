Odissea buche e dossi La pioggia moltiplica i guai Esplode la rabbia sui social
La pioggia battente ha peggiorato le condizioni delle strade, trasformandole in trappole per chi guida. Buche profonde e dossi rendono pericolosi i percorsi quotidiani, con molte vie nel centro e nella zona industriale di Gello che sono diventate quasi impraticabili. La rabbia dei cittadini esplode sui social, dove molti segnalano i danni e chiedono interventi immediati.
La pioggia incessante di questi giorni non dà tregua e le strade si trasformano in piste da cross. Non solo le già ben note vie della zona industriale di Gello (un tratto di via dell’Aeroporto è stato anche chiuso al traffico) ma anche nel centro di Pontedera e in alcuni quartieri della città ci sono tratti di strade ormai dissestate e al limite del percorribile, con buche profonde pericolose per le auto in transito ma anche per motorini, biciclette e monopattini. Sta piovendo ormai quasi ininterrottamente da settimane e questo non permette agli operai incaricati dal Comune di tamponare e riempire le falle quantomeno con asfalto a freddo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti discussi: Odissea buche e dossi. La pioggia moltiplica i guai. Esplode la rabbia sui social.
Odissea buche e dossi. La pioggia moltiplica i guai. Esplode la rabbia sui socialMolte vie che da anni attendono il nuovo asfalto sono in situazioni critiche. In via Primo maggio riaffiorano i vecchi sampietrini. La mappa dei pericoli. lanazione.it
Sanremo, asfalti in pessime condizioni. Buche e dossi in tutta la cittàSanremo – Due milioni di euro in arrivo per gli asfalti della città. Fanno parte di un avanzo di amministrazione da quattro milioni che è stato dedicato al maxi capitolo strade. Altri due milioni ... ilsecoloxix.it
MOBILITÀ: IL LENTO PEDE DELL’AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA Un personale punto di vista su questi 5 anni di amministrazione Gualtieri. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2026/01/lente-pede-mobilita-roma-gualtieri.html - facebook.com facebook
