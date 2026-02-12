odissea buche e dossi la pioggia moltiplica i guai esplode la rabbia sui social

La pioggia battente ha peggiorato le condizioni delle strade, trasformandole in trappole per chi guida. Buche profonde e dossi rendono pericolosi i percorsi quotidiani, con molte vie nel centro e nella zona industriale di Gello che sono diventate quasi impraticabili. La rabbia dei cittadini esplode sui social, dove molti segnalano i danni e chiedono interventi immediati.

La pioggia incessante di questi giorni non dà tregua e le strade si trasformano in piste da cross. Non solo le già ben note vie della zona industriale di Gello (un tratto di via dell’Aeroporto è stato anche chiuso al traffico) ma anche nel centro di Pontedera e in alcuni quartieri della città ci sono tratti di strade ormai dissestate e al limite del percorribile, con buche profonde pericolose per le auto in transito ma anche per motorini, biciclette e monopattini. Sta piovendo ormai quasi ininterrottamente da settimane e questo non permette agli operai incaricati dal Comune di tamponare e riempire le falle quantomeno con asfalto a freddo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Pontedera Strade

