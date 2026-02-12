Nuovo traliccio | Uno sfregio sul panorama

Questa mattina è stato installato un nuovo traliccio di metallo lungo circa trenta metri. È alto e sottile, con una forma affusolata. Il suo metallo chiaro riflette i raggi del sole e si vede bene contro il cielo azzurro, il blu del lago e il verde dei boschi delle montagne. Molti residenti commentano che rovina il panorama, altri invece lo vedono come un elemento necessario. La questione divide chi vive in zona, mentre i lavori sono stati completati in poche ore.

Un traliccio di metallo alto una trentina di metri. È slanciato e affusolato, ma il metallo chiaro di cui è composto riflette la luce del sole e si staglia contro l’azzurro del cielo, il blu del lago e il verde dei boschi delle montagne. Siamo a Lierna, in frazione Genico, sul versante orientale del ramo di Lecco del Lario. Quel palo, più alto e più largo degli altri, è un’ antenna per potenziare il segnale 4G e 5G. Un piccolo intervento all’apparenza, che però ha cambiato irrimediabilmente lo skyline e il paesaggio di quell’angolo di lago di Como. Nessuno voleva quel ripetitore, per non realizzarlo sono state raccolte migliaia di firme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

