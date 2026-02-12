Nuovo sindaco di Arezzo | sulla scena irrompe Avs E la prima ufficialità si avvicina

Le ore che si aprono davanti sono decisive per il futuro politico di Arezzo. La corsa alle elezioni si fa piùttosto tesa, con i protagonisti che cercano di consolidare le proprie posizioni. La presenza di Avs sulla scena ufficializza una nuova fase, mentre i giochi ancora sono aperti e le decisioni imminenti potrebbero cambiare gli equilibri già nei prossimi giorni.

Dialoghi frenetici e strategie da fuori città, ecco cosa sta succedendo nel centro sinistra: l'ipotesi di un 40enne candidato. Nel centro destra restano tre possibilità. Cosa fa Marco Donati Le prossime ore sono decisive per il destino della campagna elettorale ad Arezzo. Le fibrillazioni interne aumentano, così come l'adrenalina di dover prendere decisioni importanti che possono determinare il successo o la sconfitta di un'intera coalizione. Il centro sinistra si presenta compatto in attesa del candidato. Giani strizza l'occhio a Rondine Il boato, le case sventrate, le sorelle tra le macerie.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Arezzo Avs Si avvicina, lancia un urlo e il gruppo di opossum si accascia all’unisono. Tutti ‘morti’. E la scena diventa virale (video) Un video che cattura un momento insolito: un’animale si avvicina, lancia un urlo e i gruppi di opossum si accasano a terra, apparentemente senza vita. Jones Inter, colpo di scena a centrocampo: Frattesi verso la Premier, l’inglese si avvicina Questa mattina si è aperta una nuova pagina di calciomercato per l’Inter. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Arezzo Avs Argomenti discussi: I vannacciani salutano la Lega di Arezzo, nel centro sinistra non sono escluse le primarie; Grande confusione ad Arezzo nella scelta dei candidati a sindaco; Sindaco di Arezzo, Giani traccia l'identikit: Una figura radicata gradita ai cittadini per una delle città più importanti della Toscana; Sindaco di Arezzo, Marco Donati: Se sarò eletto devolverò il 10% ai progetti per i giovani. Lista Indipendente Per Arezzo Menchetti Sindaco: i prossimi appuntamentiLa Nota stampa del consigliere comunale Michele Menchetti ... msn.com Nuovo comandante della municipale, il ricorso del Csa che chiede l'annullamento. Domani la preselezioneFissata l'udienza in tribunale, mentre il consigliere Menchetti ha depositato una corposa interrogazione rivolta al sindaco Ghinelli. La ricostruzione degli ultimi concorsi che hanno portato al comand ... arezzonotizie.it Fanpage.it. . A nove anni dalla tragedia di #Rigopiano, arriva un nuovo capitolo del processo: tre condanne, cinque assoluzioni e due prescrizioni. Momenti di tensione al termine della lettura del dispositivo. L’avvocato dell’ex sindaco Lacchetta, Cristiana Vale - facebook.com facebook Arriva il nuovo ciclone e il sindaco Lagalla decide di sbarrare gli ingressi anche di giardini, impianti sportivi e cimiteri. Misure di prevenzione pure in altri centri dell’Isola x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.