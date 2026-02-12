Nuovo guasto a scuola lezioni sospese per la seconda volta in due settimane

Lezioni sospese ancora una volta a causa di un guasto tecnico nella scuola di via Migliaccio. Gli studenti delle scuole Ferrara, Carducci e Montessori non hanno potuto entrare in aula per la seconda volta in due settimane. I problemi alle strutture costringono gli insegnanti a fermare le lezioni e a riorganizzare le attività. La scuola resta chiusa fino a nuovo avviso, mentre i genitori si preoccupano per i continui disagi.

Ci risiamo. Ancora disagi per gli studenti che frequentano i plessi Ferrara-Carducci-Montessori di via Migliaccio. Nel corso della mattinata la dirigente scolastica ha segnalato all’Ente un nuovo guasto alla rete elettrica con conseguente mancanza di energia e condizioni non compatibili con il regolare svolgimento delle lezioni. Dopo un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico, che ha confermato il guasto, il sindaco Antonino Santillo ha proceduto a firmare un’ordinanza con cui ha disposto la sospensione delle lezioni e la chiusura anticipata da scuola. Solo due settimane fa, il 28 gennaio, la stessa scuola era stata teatro di un episodio analogo con l’uscita anticipata degli studenti per un guasto alla rete elettrica.🔗 Leggi su Casertanews.it

