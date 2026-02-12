Nuovi dubbi | Kurt Cobain assassinato

Nuovi dubbi emergono sul decesso di Kurt Cobain. Una rivista scientifica americana mette in discussione la versione ufficiale: secondo uno studio pubblicato di recente, il musicista potrebbe essere stato assassinato e non si sarebbe suicidato. La scoperta riapre il caso e fa discutere molti fan e addetti ai lavori.

A volte (le vecchie teorie) ritornano. A sostenere che Kurt Cobain non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso è ora la rivista accademica International Journal of Forensic Sciences che ha pubblicato uno studio guidato dal ricercatore indipendente Usa Bryan R. Burnett. Le perplessità riguardano il fucile con cui Cobain si sarebbe sparato: secondo i nuovi test la presenza della mano avrebbe inibito l’azione di rinculo meccanico dell’arma, non permettendo alla stessa di far fuoriuscire il bossolo, ritrovato sul pavimento della serra della villa di Kurt. Altre perplessità riguardano la mancata presenza di schizzi di sangue, e "un segno evidente che la mano della vittima fu pressata contro il metallo già insanguinato dopo l’evento letale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La morte di Kurt Cobain non è come molti credono.

Una nuova indagine mette in discussione la versione ufficiale sulla morte di Kurt Cobain.

La MORTE di KURT COBAIN: Cosa Torna e Cosa No...

