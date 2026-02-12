Nuova guida per Anasf | Tiziana Paduanelli rilancia la consulenza finanziaria in fase di profonda trasformazione

Tiziana Paduanelli è ufficialmente la nuova direttrice generale dell’Anasf, l’Associazione Nazionale Consulenti Finanziari. La nomina è stata annunciata il 12 febbraio 2026, aprendo una nuova fase per la consulenza finanziaria italiana. Paduanelli ha già iniziato a lavorare per rilanciare il settore, che si trova in piena trasformazione.

Tiziana Paduanelli alla guida di Anasf: una nuova fase per la consulenza finanziaria italiana. Tiziana Paduanelli è stata nominata direttrice generale dell'Associazione Nazionale Consulenti Finanziari (Anasf) il 12 febbraio 2026. La scelta strategica mira a rafforzare il ruolo dell'associazione in un settore in rapida evoluzione, dove la consulenza finanziaria assume un'importanza crescente per la stabilità economica e la tutela del risparmio nazionale. La nomina arriva in un momento cruciale per il comparto, chiamato ad affrontare sfide significative legate alla trasformazione del panorama economico e alla crescente domanda di servizi qualificati. Anasf, Tiziana Paduanelli nuova direttrice generaleL'esperienza professionale maturata sarà messa al servizio dell'Associazione con l'obiettivo di contribuire al consolidamento del suo posizionamento. L'Anasf ha annunciato la nomina di Tiziana Paduanelli a direttrice generale dell'Associazione che rappresenta oltre 15.000 consulenti finanziari in Italia. Con questa nomina l'Anasf rafforza il proprio presidio istituzionale affidando la guida operativa dell'Assoc

