Nubifragio violentissimo! La metropoli italiana finisce sott’acqua | emergenza

Questa mattina Roma si è svegliata sotto un acquazzone violento. La pioggia ha iniziato a cadere con intensità, e in breve tempo molte strade si sono allagate. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone per aiutare le persone rimaste bloccate. Le scuole hanno annullato le lezioni e alcune aziende hanno deciso di chiudere anticipatamente. La città si prepara ad affrontare un’altra giornata di emergenza.

Il cielo si è chiuso lentamente, come una saracinesca abbassata senza preavviso. Prima una pioggia sottile, poi scrosci sempre più intensi, capaci di cambiare il ritmo della giornata. Le strade hanno iniziato a riempirsi d'acqua, i marciapiedi a riflettere le luci delle auto in coda, mentre i passanti cercavano riparo sotto portici e pensiline. Quando il maltempo colpisce con questa forza, la città si scopre fragile. Bastano poche ore di precipitazioni continue per mandare in crisi la viabilità e mettere sotto pressione tombini, sottopassi e arterie principali. Il traffico rallenta fino quasi a fermarsi, i mezzi pubblici accumulano ritardi e ogni spostamento si trasforma in un percorso a ostacoli.

