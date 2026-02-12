Novità in casa Tezenis Verona | esonerato coach Demis Cavina torna Alessandro Ramagli

Questa mattina la Tezenis Verona ha deciso di cambiare allenatore. Dopo quattro sconfitte di fila, la società ha esonerato Demis Cavina e ha chiamato di nuovo Alessandro Ramagli. La squadra spera che questa mossa possa portare subito risultati migliori.

La società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico il capo allenatore della prima squadra e nelle prossime ore verrà comunicato il nome del sostituto Tornata alla vittoria nella serata di mercoledì dopo quattro sconfitte consecutive, la Scaligera Basket ha annunciato nella giornata di giovedì il cambio di guida tecnica. "Tezenis Verona comunica di aver sollevato Demis Cavina dal ruolo di capo allenatore della prima squadra.Il club ringrazia il coach per l'impegno, la professionalità e l'etica del lavoro che ha dimostrato durante questi mesi in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il futuro, sia personale che professionale".

